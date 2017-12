Prazo de entrega de imóvel deve ser respeitado A técnica de habitação da Fundação Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual -, Mônica Guarischi, afirma que o consumidor quando for comprar imóvel ainda na planta deve ficar atento ao mês e ano da entrega e verificar se há prazo de carência. "Dependendo do modelo do contrato, é preciso observar se há este acréscimo de período." Ela também aconselha questionar o fornecedor - no caso, a incorporadora - sobre a inclusão, se não houver, de cláusula prevendo penalidades por atraso na entrega. "Estas seriam medidas preventivas." Segundo ela, além do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o comprador do imóvel também estaria protegido por uma lei de 1964 que regulamenta a questão do condomínio e incorporação. Com base no CDC, há três opções: exigir o cumprimento da obrigação, aceitar outro produto ou prestação equivalente ou rescindir o contrato com a devolução das quantias pagas com correção monetária mais perdas e danos. Já a lei obriga a incorporadora a informar seus clientes do estado da obra no mínimo a cada seis meses e a indenizá-los caso haja problemas ou atraso na conclusão da obra. Uma das primeiras coisas a fazer, aconselha a técnica do órgão, é buscar a solução junto à empresa contratada. Uma vez frustrada a negociação, procurar um órgão de defesa do consumidor com o contrato em mãos para conseguir um acordo entre as partes. No Procon-SP, por exemplo, foram registradas 67 consultas e 18 reclamações sobre rescisão contrato pela não entrega do imóvel, entre janeiro e abril deste ano. Mas, se o consumidor não estiver satisfeito com o acordo ou a negociação não tiver resultados, há sempre a possibilidade de recorrer à Justiça. Vale lembrar que ações com valores até 40 salários mínimos - R$ 7,2 mil - são processadas no Juizado Especial Cível. E até 20 - R$ 3,6 mil -, fica dispensada a presença do advogado.