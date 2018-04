''Prazo longo não preocupa'' Para o vendedor André Cybis, de 29 anos, o financiamento longo foi a forma escolhida para comprar o primeiro carro zero-quilômetro. Na sexta-feira, ele comprou um Corsa Classic. Deu de entrada R$ 8 mil e financiou o restante em 60 meses. Vai pagar parcelas de R$ 532. Para ele, a opção de financiar em cinco anos vale a pena, mesmo sabendo que ao fim do financiamento terá desembolsado R$ 15 mil a mais do que o valor do carro à vista, de R$ 24,9 mil. "Se você for parcelar um carro usado em 36 meses, vai terminar pagando o dobro. No carro novo, com IPI reduzido, essa diferença é menor", diz ele, que vende empréstimos pessoais para pessoa física. Cybis vai comprometer 20% da renda pessoal com as prestações, um valor que considera "administrável". O longo prazo do financiamento tampouco o preocupa. "Não tenho medo de perder o emprego, um vendedor dificilmente fica sem trabalho." Ele só vê vantagens na compra. "Vou economizar com a manutenção do veículo nos primeiros três anos e depois terei um carro seminovo para revender." Cybis lembra que também vai economizar com combustível, já que o carro novo pode ser abastecido com álcool, ao contrário do carro antigo que era movido a gasolina.