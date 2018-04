Prazo maior passa a valer em dezembro As empresas sentirão já em dezembro o benefício da ampliação do prazo de pagamento de impostos federais, anunciada no início do mês pelo ministro da Fazenda, Guido Mantega. A medida provisória que aumenta o prazo em até 10 dias foi assinada na última sexta-feira pelo presidente da República em exercício, José Alencar. O Ministério da Fazenda calcula que a prorrogação permitirá que as empresas tenham mais tempo para usar R$ 21 bilhões como capital de giro. Segundo a MP, que será publicada amanhã no Diário Oficial da União, os novos prazos terão vigência sobre fatos geradores ocorridos a partir de 1.º de novembro.