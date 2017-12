Prazo para a quitação do Simples termina dia 30 Faltando menos de 15 dias para o fim do mês, apenas 39 mil empresas optantes do Simples pediram à Receita Federal o parcelamento das suas dívidas. O baixo número de adesão ao parcelamento é preocupante porque 950 mil empresas do Simples têm algum débito com a Receita ou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. No próximo dia 30, termina o prazo para as pequenas e microempresas do Simples pedirem o parcelamento dos seus débitos, opção que nunca foi permitida pelo Fisco desde que esse sistema simplificado de pagamento de impostos e contribuições federais foi criado. As empresas com débito e que não regularizarem a situação serão excluídas do Simples. O secretário-adjunto da Receita Federal, Paulo Ricardo Cardoso, alerta aos empresários para que não deixem para enviar o pedido de adesão na última hora. Segundo ele, há o risco de congestionamento do sistema nos últimos dias e a Receita não vai prorrogar o prazo. Em outubro, informa Cardoso, a Receita vai começar a exclusão do Simples das empresas inadimplentes. Para validar o pedido de parcelamento, o empresário precisa pagar a primeira parcela, de no mínimo R$ 50,00, também até o dia 30. Caso o pagamento não seja efetuado até essa data, o pedido de parcelamento será indeferido. O parcelamento poderá ser feito em até 60 meses. Só poderão ser parceladas dívidas com vencimento até 30 de junho desse ano e não haverá redução de multas e juros. As empresas já excluídas do Simples podem também requerer o parcelamento. No Simples, as empresas pagam de tributos entre 3% e 5% do seu faturamento. Fora do Simples, o pagamento de impostos e contribuições varia de 20% e 30% do faturamento.