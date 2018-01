Prazo para aderir ao Simples em 2006 termina amanhã A Secretaria Receita Federal lembrou hoje que se encerra amanhã, às 20 horas, o prazo para as pessoas jurídicas aderirem ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples). Segundo o órgão, essa opção poderá ser feita pela Internet, na página da própria Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br) Segundo a Receita, quem aderir à novidade já começará a recolher impostos pelo Simples este ano. Quem deixar para realizar o cadastro depois de quarta-feira só se tornará integrante do recolhimento diferenciado a partir de 2007. MP No fim do ano passado, o governo editou medida provisória alterando as faixas do Simples. O limite para uma empresa ser considerada micro saltou de faturamento anual de R$ 120 mil para R$ 240 mil. Nesse grupo, as alíquotas variam de 3% a 5,4%. A MP dobrou, também, de R$ 1,2 milhão para R$ 2,4 milhões o teto de faturamento para a empresa ser enquadrada como pequena. Neste grupo, as alíquotas do imposto variam de 5,4% a 12,6%.