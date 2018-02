Prazo para adesão ao Simples Nacional vai até 15 de agosto A Receita adiou para 15 de agosto o prazo de encerramento das inscrições no Simples Nacional ou Super-Simples. Originalmente, elas seriam encerradas hoje. A nova data também vale para os pedidos de inclusão das empresas no parcelamento especial das dívidas tributárias em 120 meses e pagamento da primeira prestação. Até ontem, segundo balanço divulgado pela Receita, 1.474.480 empresas pediram para entrar no Simples Nacional. Os pedidos, porém, passarão por uma triagem porque nem todas as empresas são autorizadas a entrar no programa. Fabricantes de bebidas, armas e cigarros, além de escritórios de consultoria e jornalistas, não podem ingressar no Simples. Para entrar no Simples Nacional, as empresas também precisam equacionar suas pendências com o Fisco. Segundo a Receita, 1,246 milhão das novas inscritas têm algum tipo de dívida. LU AIKO OTTA