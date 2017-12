Prazo para comercializar soja transgênica será prorrogado O prazo para o fim da comercialização do excedente de soja transgênica da safra 2002/2003 deverá ser prorrogado, segundo a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul. O presidente da Farsul, Carlos Sperotto, disse que, em conversa por telefone na sexta-feira com os ministros da Casa Civil, José Dirceu, e da Agricultura, Roberto Rodrigues, recebeu a garantia de que o prazo será adiado por 60 dias. "Os ministros disseram que o decreto fixando a nova data já estava sendo elaborado", afirmou Sperotto. Pela lei 10.688, 31 de janeiro é o último dia para a comercialização de soja transgênica da safra passada. Depois desta data, o volume que sobrar deve ser incinerado. No Rio Grande do Sul, 1,3 milhão de toneladas ainda estão estocadas.