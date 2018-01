Prazo para declaração da Dirf termina nesta sexta-feira O prazo de entrega da Declaração do Imposto Retido na Fonte (Dirf) de 2004 termina nesta sexta-feira (27). As empresas e pessoas físicas que fizeram pagamentos com retenção de imposto no ano passado estão obrigadas a entregar o Dirf à Receita Federal. Caso contrário, a multa para quem deixar de declarar a Dirf é de 2% ao mês sobre o valor do Imposto de Renda (IR) informado na declaração, limitada a 20%. Caso o contribuinte não entregue o comprovante de rendimentos, terá de pagar R$ 41,43 por documento. A Dirf e o Informe de Rendimentos são importantes para o trabalho de fiscalização da Receita Federal, que os utiliza para cruzar dados fornecidos pelas empresas com os apresentados pelos contribuintes na declaração do Imposto de Renda (IR). Portanto, eslarece a Receita Federal, a Dirf não deve ser confundida com o Imposto de Renda, que é feita pela fonte pagadora. Mais informações sobre o assunto podem ser obtidas pela Internet www.receita.fazenda.gov.br .