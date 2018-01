Prazo para declaração de isento termina nesta quinta Termina nesta quinta-feira o prazo para entrega das declarações de isento do Imposto de Renda. A Receita Federal informou que até as 12h25 já haviam sido entregues 58.533.100 documentos. Segundo a assessoria de imprensa da autarquia, 7% dos contribuintes ainda não prestaram contas, o que equivale a cerca de 5 milhões de pessoas. A expectativa da Receita Federal é de receber 63 milhões de declarações, 2 milhões a mais do que no ano passado. O prazo para envio do documento pela Internet se encerra às 20 horas, mas o contribuinte que optar por entregar a declaração em lotéricas, bancos (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil) e Correios deve ficar atento ao horário de funcionamento destes locais. Nas lotéricas e nas agências bancárias é cobrada uma taxa de R$ 1,00 e nos Correios, R$ 2,40. Deve declarar quem recebeu até R$ 13,968 mil em 2005. As pessoas que já tiverem seu CPF incluído em alguma declaração de Imposto de Renda 2005, na condição de cônjuge ou dependente, não precisam fazer o documento. Quem não entregar a Declaração de Isento ficará com o CPF pendente e, após dois anos sem declarar, o CPF é suspenso.