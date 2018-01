Prazo para declaração de isento vai até novembro O prazo para entregar a declaração de isento termina no dia 30 de novembro. O documento deve ser preenchido por quem teve rendimentos tributados abaixo de R$ 12.692,00 em 2004. Até sexta-feira, a Receita Federal do Brasil havia recebido 20,7 milhões de declarações. No primeiro mês da apresentação da declaração houve aumento de 43% no número de entregas em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram encaminhadas 14,5 milhões de declarações. Entre os contribuintes que apresentaram a declaração de isento até sexta-feira, 10 milhões utilizaram a internet, 9 milhões enviaram através de casas lotéricas e os demais utilizaram agências dos correios e do Banco do Brasil (para clientes), ou os correspondentes bancários do Banco Popular do Brasil e da Caixa Aqui. Os contribuintes que passam um ano sem declarar têm o Cadastro de Pessoa Física (CPF) colocado como pendente, sendo suspenso se a omissão ultrapassar dois anos. Sem o CPF, o contribuinte fica impedido de realizar várias operações como abrir conta bancária, fazer crediário, tirar passaporte, participar de concurso público e receber benefícios da Previdência Social.