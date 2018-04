Prazo para declarar bens no exterior é adiado para 31 de maio O Banco Central (BC) prorrogou de 15 de maio para 31 de maio o prazo final para os brasileiros que tinham ativos no exterior até dezembro de 2001 encaminharem à instituição uma declaração de bens. O BC, ao mesmo tempo, elevou de R$ 10 mil para R$ 200 mil o valor mínimo de ativos fora do País que devem ser declarados. A mudança de valor, de acordo com BC, foi provocada pela constatação de que apenas 3% das 2.526 declarações já encaminhadas têm valor de até R$ 200 mil. A preocupação foi colocar o foco nas informações que têm real relevância econômica e financeira.