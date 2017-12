Prazo para declarar IR termina quarta-feira Termina nesta quarta-feira o prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2003, referente ao ano-base 2002. A Receita Federal informou que, até as 16h30 de hoje, havia recebido 12 milhões de declarações. A previsão de que o número de declarações chegue a 19 milhões este ano. O prazo não será prorrogado. A Receita esclarece que o prazo de entrega termina às 20 horas de quarta-feira, horário de Brasília, para quem faz a declaração por telefone ou Internet. Para entregar a declaração por outros meios, em disquete ou formulário, o contribuinte tem de ficar atento ao expediente dos bancos e dos Correios. A Receita informou estar recebendo em média 100 mil declarações por hora. Os técnicos da Receita recomendam não deixar o preenchimento e o envio para a última hora, pois há risco de ocorrer congestionamento nos provedores da Internet, o que dificultará o trabalho de ?baixar? o programa da declaração. Estão obrigados a fazer a declaração todos os contribuintes que receberam em 2002 salários iguais ou superiores a R$ 12.696,00, ou seja, um rendimento mensal de R$ 1.058,00. O programa para elaboração e envio da declaração está disponível no site da Receita na Internet (www.receita.fazenda.gov.br). Os contribuintes também poderão fazer a declaração pelo Receita Fone (0300-78-0300).