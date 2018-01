Prazo para entrega da declaração de isento termina dia 30 Termina na próxima quinta-feira, 30, o prazo para entrega da declaração de isento. Todas as pessoas que tiveram rendimento inferior a R$ 13.968 em 2005 devem apresentar a declaração. Quem não cumprir os prazos, pode ficar com o Cadastro de Pessoa Física (CPF) pendente ou suspenso. Estão dispensadas as pessoas que já tiveram o número de seu CPF incluído em alguma declaração do Imposto de Renda 2005, na condição de cônjuge ou dependente, além de pessoas cuja inscrição no CPF foi feita em 2005. Sem o CPF, a pessoa não pode abrir conta em banco, tomar empréstimo, participar de concursos públicos, tirar passaporte, receber aposentadoria, assinar financiamento habitacional oficial e até mesmo receber prêmio de loteria. Mas, apesar do pouco tempo, 17 milhões de pessoas ainda precisam cumprir com a obrigação. Segundo a Receita Federal, até o início desta semana foram enviados 46 milhões de documentos. A expectativa do órgão é receber, ao todo, 63 milhões de declarações. Os contribuintes podem preencher e entregar o documento no Banco do Brasil e nos correspondentes bancários da Caixa Econômica Federal ao custo de R$ 1,00. A entrega também pode ser feita nas agências dos Correios, a R$ 2,40. No site da Receita Federal, a declaração é gratuita, mas os que deixarem para a última hora poderão enfrentar lentidão na página.