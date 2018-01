Prazo para entrega do Caged vence hoje Hoje é o prazo para a entrega do CAGED, que deve ser encaminhado ao Mistério do Trabalho e Emprego por todos os empregadores, sejam pessoas físicas ou jurídicas, com exceção do doméstico. Os empregadores devem informar se no mês de agosto/2001 admitiram, demitiram ou transferiram empregados. A falta de entrega ou omissão resultará em multa de R$ 4,47 por empregado que for entregue em até 30 dias, de R$ 6,70 por empregado se for entregue de 31 a 60 dias e de R$ 13,41 por empregado se for entregue a partir do 61º dia. Essas informações são fornecidas pelo Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis do Estado de São Paulo (SESCON-SP).