Prazo para habilitar créditos com a Boi Gordo vai até dia 30 Os investidores que possuem Contratos de Investimento Coletivo (CICs) da Fazendas Reunidas Boi Gordo têm até o dia 30 de abril para habilitar seus créditos junto ao processo de falência da companhia e, desta forma, tentar conseguir receber alguma coisa pelos papéis ao final do processo. A decisão da juíza da 1a. Vara Cível de São Paulo, Márcia Cardoso, que decretou a falência da companhia foi publicada ontem no Diário Oficial. Com a publicação, inicia-se a contagem do prazo legal de 20 dias corridos para a habilitação dos créditos. Como o fim do prazo (2 de maio) coincidirá com o fim de semana, os investidores devem se apressar e procurar um advogado para apresentar a documentação à Justiça até o dia 30, uma sexta-feira. Agravo de Instrumento O advogado da Boi Gordo, Marcelo Bernardez Fernandez, disse que a companhia irá entrar com um Agravo de Instrumento contra a decretação da falência da companhia. Caso a Justiça aceite o pedido, o prazo de habilitação dos créditos será automaticamente suspenso até que o tribunal analise o agravo. O caso Boi Gordo é um dos maiores processos de falência do País, envolvendo uma dívida de cerca de R$ 1,4 bilhão com mais de 30 mil credores.