Prazo para impostos encerra hoje Hoje é o último dia para que os contribuintes paguem, sem acréscimo, a quinta cota do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) deste ano, o carnê-leão de julho e o imposto sobre ganho de capital com a venda de imóveis em julho. Com duas vias do Documento de Arrecadação de Receitas Federais (Darf), o pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. O documento pode ser comprado em papelarias ou impresso a partir do site da Receita Federal (www.receita.fazenda.gov.br). Quem optou pelo parcelamento do IRPF 2000 terá de pagar a quinta prestação com o valor atualizado por 5,19%, correção correspondente à taxa Selic acumulada de maio a julho mais 1% de agosto. Já o carnê-leão de julho deve ser calculado sobre os rendimentos obtidos no mês passado, de pessoa física ou do exterior, superiores a R$ 900,00, deduzindo-se o valor referente a dependentes, INSS e livro-caixa. Entre as obrigatoriedades para o pagamento desse imposto estão o recebimento de aluguel residencial, a pensão alimentícia em cumprimento de decisão judicial e os rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício pagos por pessoas físicas. O código para esse procedimento é 0190. Ganho de capital O tributo sobre ganho de capital referente à venda de bens em julho deve ser calculado sobre a diferença positiva entre o valor de venda e o valor de aquisição constante na declaração. A alíquota vigente é 15%. O código é 4600. Está isento do recolhimento de imposto, o lucro com a venda de qualquer bem estimado em até R$ 20 mil de imóvel adquirido antes de 1969, ou do único imóvel de até R$ 440 mil desde que o contribuinte não tenha feito outra venda nos últimos cinco anos. Ainda no caso de imóvel, existe abatimento do lucro de 5% para cada ano que o bem pertenceu ao contribuinte até 1988.