Prazo para pagamento da dívida da Vasp termina nesta quarta Termina no início da tarde desta quarta-feira o prazo para que a Vasp salde a dívida de R$ 11 milhões com a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero). Na última sexta-feira, a Infraero encaminhou à companhia aérea uma carta-cobrança, dando 48 horas para que a dívida seja quitada. A empresa informou que caso a Vasp não se manifeste nesse prazo, dará entrada nesta terça com pedido de cobrança judicial contra a companhia aérea. O pedido será protocolado na Justiça de São Paulo, endereço-sede da Vasp. A dívida de R$ 11 milhões se refere às taxas aeroportuárias não pagas nos últimos três meses. A última proposta de renegociação da dívida, apresentada pela Vasp à Infraero, foi o parcelamento desse valor em 6 vezes, com o pagamento da primeira parcela em dezembro. A Infraero recusou a proposta e afirma que não há hipótese de adiar o pagamento da dívida para o próximo ano. Desde a semana passada, a Infraero está exigindo da Vasp o pagamento antecipado das taxas de embarque. A companhia vem pagando R$ 63 mil por dia para poder pousar e decolar nos aeroportos do País.