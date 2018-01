Prazo para pedir revisão de aposentadoria termina dia 30 O prazo para o pedido de revisão das aposentadorias no INSS termina no dia 30 e não amanhã, como anunciou o Ministério da Previdência Social. Segundo informações da TV Globo, o ministro da Previdência, Ricardo Berzoini, constatou ontem à noite, depois de reunião com sua equipe o erro na data limite. A lei que estabeleceu um limite de cinco anos para a revisão das aposentadorias entrou em vigor no dia 1º de dezembro de 1998. Com isso, o prazo final é o dia 30 de novembro. O site do Ministério da Previdência, porém, não tem ainda qualquer referência sobre o novo prazo.