Prazo para receber restituição de IR é de um ano Depois de notificados pela Receita Federal sobre a liberação da restituição do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) ano base 2.000, os contribuinte têm prazo de até um ano para retirarem o dinheiro. Passado esse prazo, deverão entrar com o Pedido de Restituição (Peres) na unidade local da Receita Federal. Nesse caso, a liberação do dinheiro levará, em média, mais um ano. É importante destacar que, durante este tempo, o dinheiro do contribuinte não terá qualquer rendimento. A correção da restituição é feita pela variação da taxa básica de juros -Selic - de maio deste ano até o mês da notificação da liberação do dinheiro do contribuinte. Se o valor a ser recebido não for resgatado no mês do aviso, deixa de receber a correção a partir daquele mês. Resgate o quanto antes o seu dinheiro Um exemplo: contribuintes inclusos no 2° lote de restituição do Imposto de Renda, que começou a ser pago na última segunda-feira, dia 17, têm um ano para retirar o dinheiro. As restituições foram corrigidas pela variação da Selic em maio, junho e julho, que corresponde a 3,88%. Vencido este prazo, o dinheiro deixa de ser corrigido. Por isso, é recomendável resgatar o dinheiro o quanto antes. O contribuinte pode consultar a lista de restituição no site da Receita Federal na Internet (veja link abaixo) e pelo ReceitaFone (0300-780300). A ligação não é gratuita. Para retirar o dinheiro é preciso se dirigir à agência bancária indicada no extrato, levando RG e CPF.