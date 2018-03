Prazo para recebimento do abono PIS/Pasep vai até quarta-feira Aproximadamente 500 mil trabalhadores ainda não procuraram a Caixa Econômica Federal para receber o abono do PIS/Pasep 2003/2004. O gerente nacional da Caixa, Ricardo Masahiro, explicou hoje que o benefício do abono é de um salário mínimo disponibilizado pelo governo federal. Quem tem direito são os trabalhadores que tenham se cadastrado no PIS/Pasep até 1998 e recebido em 2002 até dois salário mínimos. O prazo para o recebimento do abono vai até o dia 30, próxima quarta-feira. Quem ainda não recebeu, segundo Masahiro, deve procurar a Caixa Econômica. Ele salientou que boa parte dos beneficiários já recebeu o abono e que os trabalhadores devem verificar isso através de extratos. "A Caixa, em abril e junho do ano passado e em abril deste ano, creditou em contas de trabalhadores que mantêm conta corrente, poupança ou conta simplificada, esses créditos. Os trabalhadores podem verificar através de seus extratos", alertou. Disse ainda que também as empresas que fizeram convênio com a Caixa Econômica beneficiaram seus trabalhadores por meio de crédito em folha.