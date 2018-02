Prazo para refinanciar dívida tributária termina dia 30 Os contribuintes com dívidas tributárias, incluindo as obrigações relacionadas à previdência de empregados domésticos, têm apenas duas semanas para aderir ao programa de refinanciamento de impostos atrasados da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN). Serão beneficiados apenas os contribuintes com débitos contraídos até o dia 30 de novembro do ano passado. O prazo, que termina às 20h (horário de Brasília) do próximo dia 30, não será prorrogado, segundo o coordenador-geral de Arrecadação e Cobrança da Receita Federal, Marcelo Lins.