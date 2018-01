Prazo para retirar PIS/Pasep termina no dia 30 O prazo para a retirada do abono salarial PIS/Pasep referente a 2003 termina na quinta-feira. Se o valor de R$ 300 não for retirado, voltará para o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, cerca de 600 mil trabalhadores que têm direito ao benefício ainda não procuraram as agências da Caixa Econômica Federal para fazer o saque. O PIS/Pasep é a sigla do Programa de Integração Social e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público. O abono salarial é relativo à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) do ano-base 2003. Para recebê-lo, é preciso estar cadastrado no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos, ter trabalhado com carteira assinada em 2003 ou ter sido nomeado efetivamente em cargo público por pelo menos 30 dias, tendo recebido até dois salários mínimos em média no período trabalhado. Para receber o dinheiro o trabalhador deve se dirigir a uma agência da Caixa, levando carteira de identidade e o número de inscrição no PIS/Pasep para receber o dinheiro. Quem tiver o Cartão Cidadão com a senha cadastrada na Caixa Econômica Federal poderá fazer a retirada nas casas lotéricas. Os servidores públicos, que recebem nas agências do Banco do Brasil, também devem apresentar a carteira de identidade e o número de inscrição no Pasep.