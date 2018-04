Prazo para Trem Expresso Aeroporto (SP) é prorrogado Foi prorrogado para 21 de agosto o prazo para a entrega de propostas dos interessados na construção do Trem Expresso Aeroporto, que ligará o Aeroporto Internacional Governador André Franco Montoro, em Guarulhos, ao centro da capital paulista. Inicialmente, conforme o edital de licitação, o prazo venceria hoje. Segundo informou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) à Agência Estado, o adiamento se deve "à complexidade do projeto e atende a solicitações do mercado, no sentido de melhor elaboração das propostas".