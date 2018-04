Prazos de financiamento no varejo em queda A crise de confiança nos mercados tem provocado aumento nas taxas de juros e redução do prazo dos contratos. Esse movimento também já se observa no financiamento no varejo. De acordo com o presidente da Associação Brasileira de Crédito, Financiamento e Investimento (Acrefi), Ricardo Malcon, a redução de prazos de financiamento é reflexo da quedas nas vendas e da variação cambial. "O desaquecimento da economia e a variação cambial provocaram queda nas vendas, alta dos juros e redução dos prazos de financiamento", avalia. O consumidor está sofrendo com a redução nos prazos de financiamento no varejo. A Casas Bahia, por exemplo, passou a oferecer descontos de até 20% nos preços de seus produtos em até seis vezes sem juros. Antes as lojas parcelavam os produtos em até dez vezes sem juros. A única exceção é para os preços dos móveis que podem ser parcelados em até 15 vezes sem juros. Nas Casas Bahia, o consumidor que parcelar comprar acima de seis vezes vai pagar juros mensais que varia de 3,5% a 5%. Juros sobem em julho Além da redução dos prazos de financiamento, outra má notícia é o aumento das taxas de juros do crédito pessoal. Segundo dados da Acrefi, a taxa média de juros prefixados para crédito pessoal subiu de 5,06% para 6,12% em julho. A alta, de quase 21% no mês, interrompeu a trajetória decrescente iniciada em fevereiro nas principais modalidades do crédito ao consumidor. No segmento de veículos, a média passou de 3,01% para 3,62%, uma elevação de 20,27%. De acordo com a Acrefi, o segmento menos afetado foi o financiamento para aquisição de outros bens, que subiu 5,77%, passando de 4,16% no final de junho para 4,40% no encerramento de julho. O presidente da Acrefi, Ricardo Malcon, avisa que o aumento dos juros está relacionado à variação cambial e às más notícias do mercado financeiro. Volumes de operações caíram Os volumes de financiamento de crédito de pessoa física caíram em julho. Segundo a Acrefi, o saldo consolidado do crédito prefixado a pessoa fixa encerrou o mês em R$ 59,59 bilhões, com queda de 1,03% em relação a junho. A Acrefi informa que os valores ainda sujeitos a modificações pela atualização de informações pelo Sistema Financeiro Nacional. O saldo poderá ficar um pouco acima de R$ 60 bilhões, estável em relação a julho, quando foram atingidos R$ 60,21 bilhões.