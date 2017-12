Prazos de salário e FGTS vencem amanhã Vence amanhã o prazo para pagamento dos salários referentes ao mês de outubro. A data vale também para pagamento de salário e depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de empregadas domésticas com registro em carteira. O piso da categoria é de R$ 151,00. O trabalhador que recebe o pagamento por meio do sistema bancário deverá ter o valor disponível para saque até amanhã. A empresa contratante deverá liberar o funcionário e, se necessário, fornecer transporte gratuito para que ele se dirija ao banco. Em caso de irregularidades no pagamento, o funcionário poderá denunciar o fato à DRT, que poderá multar a empresa.