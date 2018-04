Pré-pago: cadastro sem multa termina hoje O prazo de cadastramento de celulares pré-pagos em São Paulo, sem o pagamento de multa, termina hoje. Em nota oficial, o governo do Estado informou que os proprietários de celulares pré-pagos que ainda não cadastraram seus aparelhos tem até a hoje para regularizarem sua situação. O pedido de prorrogação foi solicitado ao governo pelas operadoras de telefonia Telesp Celular, BCP e Tess durante reunião realizada ontem na Secretaria da Segurança Pública. De acordo com a nota oficial do governo estadual, as multas para os proprietários que não se cadastrarem começam a ser aplicadas depois do dia 15 de agosto. A multa será de 1 a 10 Unidades Fiscais do Estado de São Paulo (Ufesps). Cada unidade vale R$ 10,52. Ou seja, pode chegar até R$ 105, 20. Desde o último dia 29 de julho, as operadoras do Estado já estão bloqueando aleatoriamente os aparelhos de clientes que ainda não se cadastraram. A Telesp Celular e a BCP estão realizando 10 mil bloqueios diários. Com o celular bloqueado, o cliente não consegue fazer ligações e deve regularizar sua situação junto ao call center de sua operadora Segundo a assessoria de Imprensa da Telesp Celular, cerca de 90% dos seus usuários haviam realizado o cadastramento até o dia 20 de julho. A Telesp Celular possui cerca de 4,1 milhões de clientes em São Paulo. Na BCP Telecomunicações cerca de 94% dos usuários já estavam cadastrados até o dia 20 de julho, segundo a Assessoria de Imprensa da empresa. Para o cadastramento é necessário informar o nome e os números de CPF e RG completos. Os clientes Da Telesp Celular podem fazer a operação pela Internet, ou pelo telefones 5000 do celular ou (0xx11) 9696-5000 de qualquer aparelho, ou ainda nas lojas autorizadas e conveniadas à empresa. Na BCP, o cliente pode realizar seu cadastro, o cliente deve ligar para o número *611 de seu celular ou (0xx11) 5509-6955. Já os usuários da Tess podem realizar o cadastramento pelo site da empresa (veja o link abaixo) ou pelo telefone 9668 do seu celular.