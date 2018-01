Pré-pago será recarregado em lotéricas A BCP, operadora de telefonia celular na região metropolitana de São Paulo, fechou acordo com a Caixa Econômica Federal (CEF) para o recarregamento de aparelhos pré-pagos em 1.020 casas lotéricas no Estado. O cliente da BCP vai poder carregar o seu celular com quantias de R$ 20,00 a R$ 100,00. Na área de operação da empresa no Nordeste, onde já funciona o sistema, os créditos do pré-pago negociados nas casas lotéricas já representam 25% do volume de vendas. A estratégia da BCP é aumentar ainda mais a utilização do pré-pago. Do total de 1,5 milhão de clientes da BCP em São Paulo, 600 mil são usuários do pré-pago. Entre as novas habilitações, apenas 40% optam pelo serviço convencional pós-pago.