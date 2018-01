Pré-pagos ganham novos serviços A concorrência entre as operadoras de telefonia celular em São Paulo vem rendendo bons resultados para quem tem aparelhos pré-pagos. Telesp Celular e BCP vêm investindo em novos serviços e na diminuição do preço das ligações. O aparelho Baby, lançado em 1999 pela Telesp Celular, ganhou este ano o serviço de roaming nacional. Trata-se de um sistema que permite ao dono fazer e receber chamadas em todo o País, pagando R$ 1,40 por minuto para efetuar chamadas e R$ 0,84 para receber. Além disso, os usuários contam agora com o Alertcall, um indicador de chamada que mostra o número de origem da ligação. A BCP não tem previsão de quando vai tornar disponível o serviço de roaming nacional para o seu pré-pago - o Alô Fácil. Por enquanto, o cliente da empresa pode fazer ou receber ligações em Estados cobertos pela BCP Nordeste e no litoral e interior de São Paulo, em áreas cobertas pela operadora Tess. Para fazer ligações paga R$ 1,40 e, para receber, R$ 0,40. Há também novos acessórios. Na Telesp Celular, tanto para o Baby como para o Peg&Fale, o cliente pode adquirir, por R$ 35,00, o Speak Easy - fone de ouvido com microfone. Ao optar pelo pacote Strike Info Series, da BCP, o cliente adquire também os serviços de Olho Mágico - identificador de chamadas - e de envio de mensagens curtas de texto. O custo é de R$ 429,00 e pode ser parcelado em seis vezes. Para ter os serviços ativados, é preciso incluir crédito a partir de R$ 50,00. Quem comprar até 15 de agosto ganhará o serviço por um mês. Concorrência reduz tarifas A Telesp Celular reduziu a tarifa do minuto dos pré-pagos de R$ 1,40 para R$ 0,80. A BCP lançou uma promoção, até 15 de agosto, de R$ 1,20 para ligações em horário normal. Ligações feitas entre 21 horas de sexta-feira e 7 horas de sábado, o dia todo nos domingos, até as 7 horas da segunda-feira, e nos feriados passam a custar R$ 0,60.