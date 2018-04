Pré-sal na Bacia de Santos tem o 1º poço seco A região do pré-sal na Bacia de Santos teve confirmado ontem seu primeiro caso de insucesso. A empresa americana Hess Corporation informou que o poço perfurado no bloco BM-S-22, na área de Guarani, não encontrou nenhum reservatório de petróleo. Até agora, o trabalho exploratório na região chegava a um nível de sucesso de 100%. O bloco concentra as maiores expectativas dos geólogos por causa dos estudos sísmicos realizados no local que apontam elevadas possibilidades de acumulações na área. Em relatório divulgado logo após o anúncio das reservas potenciais de até 8 bilhões de barris, o Credit Suisse chegou a estimar as possibilidades do bloco em 15 bilhões de barris. O poço seco na área já vinha sendo comentado nos bastidores desde que a campanha de perfuração se encerrou, há cerca de um mês, e não houve comunicado de descoberta feito à Agência Nacional do Petróleo (ANP). O bloco é o único da área do pré-sal na Bacia de Santos que não é operado pela Petrobrás. A Exxon detém a operação da concessão, com 40%, em parceria com a Hess (40%) e a Petrobrás (20%). O BM-S-22 já havia tido um poço anterior perfurado com sucesso, mas sem volumes divulgados, a exemplo da maioria das descobertas naquela região. O consórcio analisa agora a locação de um terceiro poço no bloco. Uma das possibilidades é retomar a perfuração no primeiro poço em que houve descobertas para fazer uma nova perfuração atingindo profundidade final de 5.088 metros.