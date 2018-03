Pré-sal: relator mantém Petrobras como operadora única O deputado Henrique Eduardo Alves (PMDB-RN) desistiu de fazer "ressalvas" à operação única da Petrobras no pré-sal. Alves, que é o relator do projeto de lei que estabelece a partilha como o sistema de produção do pré-sal, chegou a anunciar que faria essas ressalvas, mas seu parecer, apresentado ontem, não mexe nessa proposta do governo. "Mudei de ideia. A operação única da Petrobras é importante", disse o deputado, após a leitura de seu relatório na comissão especial da Câmara que analisa o projeto da partilha.