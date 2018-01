Precatório volta a ser pago pela Prefeitura A prefeitura de São Paulo, durante o governo de Celso Pitta, ficou dois anos sem pagar os precatórios - documento que inclui no orçamento débitos com origem em decisões judiciais a serem pagos no ano seguinte - e acumulou uma dívida em torno de R$ 5 bilhões. Com o acordo entre o procurador geral do Município, Cesar Cordaro, a secretária Municipal de Negócios Jurídicos, Ana Emília Cordeli, e a Comissão Especial de Precatórios da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), seção São Paulo, serão liberados cerca de R$ 50 milhões por mês até o montante de R$ 300 milhões apenas este ano. Com isso, as pessoas que têm ações ganhas contra a Prefeitura já começam a receber o dinheiro devido. O primeiro lote foi pago no último dia 31 e inclui os precatórios alimentares - envolvendo decisões trabalhistas de 1997 - e precatórios de 1996. O presidente da Comissão Especial de Precatórios da OAB-SP, Vicente Renato Paollilo, explica o que são estes precatórios e qual a importância de seu pagamento. "Os precatórios alimentares são decorrentes de processos trabalhistas, envolvendo funcionários públicos que não são submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e têm prioridade. Os demais precatórios dizem respeito a outras questões contra o poder público. Entre elas, a desapropriação é a mais comum." Para Paollilo, o não pagamento dos precatórios caracteriza descumprimento da Constituição Federal, o que pressupõe penalidades. "A mais forte seria o governo federal decretar intervenção na prefeitura. A questão é tão séria que este é um dos poucos casos em que a intervenção está prevista na Constituição." Segundo ele, a situação no Estado de São Paulo é pior. "O pagamento dos precatórios não foi interrompido, mas é insuficiente. O Supremo Tribunal Federal (STF) soma cerca de dois mil pedidos de intervenção no Estado." Para discutir esta situação, a OAB-SP reuniu-se em Brasília com o presidente do STF, Marco Aurélio Mello.