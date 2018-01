Preço agrícola cai 0,42% na 2ª prévia de fevereiro Os preços agrícolas apresentaram variação negativa de 0,42% na segunda semana de fevereiro. No entanto, o resultado representa recuperação de 1,48 ponto percentual em relação à semana anterior. O Índice de Preços Recebidos (IPR) pelos agricultores, porém, manteve a tendência de queda, conforme pesquisa semanal do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Dos 19 produtos analisados pela pesquisa, sete apresentaram crescimento no preço (arroz, banana, batata, café, cebola, aves e ovos), enquanto oito tiveram reduções (cana-de-açúcar, feijão, laranja, milho, soja, tomate, boi e suínos) e outros quatro mantiveram-se estáveis. O destaque de alta foi, mais uma vez, o preço da batata (mais 66,67%), enquanto a queda mais expressiva foi verificada no tomate (menos 29,30%), informa o pesquisador Nelson Batista Martin, do IEA. Entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços dos subgrupos de frutas e olerícolas foi mais que compensado pela diminuição nos preços dos grãos, fazendo com que o preço do grupo recuasse 0,99%. Já no segmento animal, a retração nas cotações de boi e suínos não impediu a subida de 0,60% no preço do grupo, por causa do aumento nos preços de aves e ovos e da estabilidade no preço do leite. O resultado foi a redução de 0,42% no índice geral (IPR). Segundo Martin, o preço do feijão, cuja colheita da safra das águas do ano agrícola 2003/04 está na fase final, apresentou expressiva queda de 17,65%, em virtude da maior disponibilidade do produto e do baixo nível da demanda.