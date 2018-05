Preço agrícola no atacado acelera em junho, aponta FGV Os preços dos produtos agrícolas atacadistas subiram 1,46% no mês passado, após recuo de 0,75% em maio, segundo anunciou nesta sexta-feira, 05, a Fundação Getúlio Vargas (FGV), através do IGP-DI de junho, que acelerou para 0,76% ante 0,32% em maio. A instituição informou ainda que a inflação industrial atacadista acelerou para 0,62% em junho, em comparação com a alta de 0,30% em maio.