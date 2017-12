Preço agrícola sobe 1,48% na 1ª semana de novembro Os preços agrícolas subiram 1,48% na primeira semana de novembro de 2004, com recuperação de 1,33 ponto porcentual em relação ao mês de outubro. O índice de Preços Recebidos pelos Agricultores (IPR) manteve a tendência de alta, em virtude da elevação dos preços dos produtos vegetais, conforme mostra pesquisa semanal do Instituto de Economia Agrícola (IEA), da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Segundo o levantamento do pesquisador Nelson Batista Martin, do IEA, dos 19 produtos analisados, cinco apresentaram crescimento no preço (cana-de-açúcar, feijão, laranja, boi e ovos), enquanto 13 tiveram reduções (algodão, amendoim, arroz, banana, café, cebola, milho, soja, tomate, trigo, aves, leite e suínos). O destaque de alta foi o preço da cana-de-açúcar (7,81%), enquanto a queda mais expressiva ocorreu na cebola (-47,06%). Entre os produtos de origem vegetal, o aumento nos preços das frutas e da cana-de-açúcar puxou o preço do grupo em 2,58%, apesar da redução nas cotações das olerícolas e dos grãos. Já no segmento animal, o aumento nas cotações de boi e ovos não impediu a redução de 0,52% no preço do grupo por causa da retração nos preços de aves, leite e suínos. O resultado foi à alta de 1,48% no índice geral (IPR). Conforme Martin, "o preço do frango vem apresentando expressiva queda em virtude do aumento da oferta e do baixo crescimento no consumo, mesmo com a expansão das exportações". Veja a seguir a evolução do índice de preços recebidos e a variação dos preços por produto.