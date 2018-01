Preço alto pode inviabilizar plano individual O Ministro da Saúde, José Serra, teme que os planos de saúde individuais desapareçam a longo prazo se o setor não passar por uma regulamentação adequada. O receio de Serra baseia-se no preço a que esses planos podem chegar se os problemas do setor não forem resolvidos. Seria tão caro fazer um plano individual que o consumidor ficaria longe deles. Os contratos individuais já são minoria do mercado - equivalem a 25% dos consumidores. Os outros 75% são consumidores de planos empresariais. "Não há risco para quem tem plano individual hoje", disse Serra, durante a abertura do Simpósio Regulamentação dos Planos de Saúde. "Minha preocupação é com quem quiser fazer um plano no futuro." Desde ontem, representantes de empresas de planos de saúde, do governo, de entidades médicas e defesa do consumidor estão reunidos em Brasília para fazer um balanço dos três anos de legislação do setor. Hoje é o segundo e último dia do encontro, que tem também o objetivo de apontar formas de aprimorar a regulamentação desse mercado. Tanto a Federação Nacional das Empresas de Seguros Privados e de Capitalização (Fenaseg) quanto a Associação Brasileira de Medicina de Grupo (Abramge) confirmaram que o medo do ministro tem fundamento. Segundo o diretor de Saúde da Fenaseg, João Alceu Amoroso Lima, o setor já está perdendo mais clientes nos planos individuais do que ganhando, justamente porque o consumidor não tem como pagar. O presidente da Abramge, Arlindo de Almeida, diz que não existe sistema que resista aos planos individuais, porque eles concentram maior número de beneficiários doentes do que os empresariais. "As pessoas costumam procurar o plano individual quando estão doentes." Sobre a má situação financeira de empresas de planos que acabam quebrando, Serra foi incisivo. "Não vamos injetar dinheiro público para salvá-las." O ministro apontou vários problemas do mercado de planos de saúde. Criticou as empresas por usarem a desinformação como arma contra o consumidor. Também culpou os consumidores por se preocuparem com problemas "fantasiosos", deixando de enxergar os verdadeiros.