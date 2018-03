Preço ao consumidor sobe 0,2% em setembro nos EUA O índice de preços ao consumidor dos Estados Unidos (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,2% em setembro ante agosto, desacelerando o ritmo de avanço depois da alta de 0,4% no mês anterior, informou o Departamento de Trabalho. O dado, porém, superou a expectativa de economistas, de alta de 0,1%. O núcleo do CPI, que exclui os preços voláteis de alimentação e energia, também subiu 0,2% em setembro ante agosto, após alta de 0,1% no mês anterior. A previsão era de avanço de 0,1%.