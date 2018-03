Preço ao consumidor sobe 0,4% em novembro nos EUA O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) dos Estados Unidos subiu 0,4% em novembro na comparação com outubro, ficando em linha com a previsão média de analistas. O núcleo do CPI, que exclui alimentos e energia, ficou estável nessa base de comparação, abaixo da alta prevista de 0,1%. Em outubro, o CPI subiu 0,3% ante setembro, e seu núcleo aumentou 0,2%. O CPI não ajustado em novembro na comparação com igual mês do ano passado subiu 1,8%, o primeiro aumento em mais de um ano.