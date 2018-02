Preço ao consumidor sobe 8,5% na Argentina em 2007 O Instituto Nacional de Estatística e Censo da Argentina (Indec) informou que o índice de preços ao consumidor subiu 0,9% em dezembro, em relação a novembro, com alta de 8,5% em comparação com dezembro de 2006. Economistas consultados pela agência de notícias Dow Jones previam uma alta maior, de 1,0%. Em novembro, os preços ao consumidor haviam subido 0,9%; em dezembro de 2006, a alta havia sido de 1,0%. O informe do Indec foi divulgado cerca de duas horas depois do horário marcado. Funcionários atribuíram o atraso ao fato de a sede do Indec ter sido esvaziada logo depois do meio-dia (mesmo horário em Brasília), por causa de uma ameaça anônima de bomba, que não se materializou. As informações são da Dow Jones.