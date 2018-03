Preço ao consumidor sobe em novembro no Reino Unido O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu mais do que o esperado em novembro, refletindo alta nos preços de energia, mas a taxa permanece abaixo da meta do Banco da Inglaterra. O índice saltou 1,9% em novembro, em termos anuais, de 1,5% em outubro, superando a previsão dos economistas de aumento de 1,7%. Em comparação a outubro, o índice avançou 0,3%, após aumento de 0,2% em outubro. A previsão era de alta de 0,1% do CPI em novembro em relação a outubro. O Banco da Inglaterra tem como meta a taxa de inflação a 2% e prevê que subirá para cerca de 3% no começo do ano que vem.