Preço ao produtor cai 0,5% em setembro na Alemanha Os preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) caíram na Alemanha em setembro, revertendo aumento em agosto e refletindo contração nos preços do setor de energia, disse o Escritório Federal de Estatísticas. O PPI caiu 0,5% em setembro ante agosto e recuou 7,6% na comparação com setembro do ano passado. Economistas esperavam queda mensal de 0,1% e anual de 7,1%.