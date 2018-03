Preço ao produtor na zona do euro sobe 0,4% em agosto O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro - grupo dos 16 países que adotam o euro como moeda - subiu 0,4% em agosto ante julho e caiu 7,5% em relação a agosto de 2008, na primeira redução do ritmo de queda do índice anual desde julho de 2008, informou a Eurostat. Em julho, o PPI caiu 0,7% ante junho e recuou 8,4% em base anual.