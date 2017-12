Preço cesta básica cai em SP pela terceira vez consecutiva O preço médio da cesta básica calculada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) para a cidade de São Paulo caiu 1,56% em junho, para R$ 190,27, ante R$ 193,29 de maio. Esta foi a terceira queda consecutiva dos preços médios dos itens que compõem a cesta da Fipe e, segundo o coordenador do Índice de Preços ao Consumidor da instituição, Paulo Picchetti, o movimento está relacionado ao recuo dos preços dos alimentos. Em maio, por exemplo, houve deflação de 0,22% e, em junho, de 0,31%. O preço médio praticado em junho foi inferior também ao do mesmo mês de 2005, quando a cesta estava em R$ 201,17. Em 2006, o preço da cesta acumula um recuo de 3,40% e, em 12 meses, de 5,42%. Mesmo com a queda dos preços verificada este mês, foi mantida a diferença do conjunto dos preços dos mesmos produtos calculados pela Fipe, dependendo da região da cidade em que são adquiridos. A cesta básica mais barata foi novamente encontrada na região da zona leste localizada mais próximo da periferia da cidade. Lá, o conjunto de preços foi vendido, em media, em junho, a R$ 182,87. A segunda região mais em conta - R$ 183,44 - também está mais perto da periferia, mas na zona sul. Na zona leste, o preço praticado no mês passado foi de R$ 190,67; na zona norte, de R$ 191,20, e na região da zona sul, o preço médio ainda está acima de R$ 200; em R$ 201,32. As diferenças se dão, conforme explicou Picchetti em outras ocasiões, às diferenças do poder aquisitivo dos moradores desses bairros.