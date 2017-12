Preço da carne brasileira cai 7% O presidente da Sociedade Rural Brasileira, Luiz Hafers, afirmou hoje que o preço da carne brasileira já caiu 7% desde o início do embargo do Canadá, há 10 dias. Segundo ele, "o Canadá perdeu a cabeça" quando decidiu suspender as importações de carne brasileira. As 160 milhões de cabeça de gado do Brasil, de acordo com Hafers, valiam US$ 30 bilhões antes do boicote. Agora segundo ele, o rebanho vale cerca de US$ 2 bilhões a menos. O executivo, que participou do churrasco ao ar livre organizado pela Força Sindical em frente ao Consulado do Canadá, em São Paulo, espera que o Canadá peça desculpas ao Brasil e suspenda o embargo o mais rapidamente possível.