Preço da cesta básica aumenta 0,46% em SP na semana O preço da cesta básica aumentou 0,46% nesta semana na cidade de São Paulo. De acordo com pesquisa diária da Fundação Procon-SP, realizada em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o valor médio da cesta atingiu R$ 199,82 nesta quinta-feira, data da divulgação do levantamento, ante o preço médio de R$ 198,91 da quinta-feira da semana passada. Na análise semanal por grupo, o órgão, que é vinculado à Secretaria da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, constatou alta de 0,82% nos preços da Alimentação, elevação de 0,17% em Limpeza e baixa de 2,17% em Higiene Pessoal. Dos 31 itens pesquisados, 11 apresentaram alta, 17 diminuíram de preço e três permaneceram estáveis. A carne de segunda sem osso (quilo), com a segunda variação de preços mais expressiva, de 3,33%, foi o item que mais pressionou o avanço de preços na semana, considerando-se as contribuições porcentuais na cesta. A carne de primeira (kg), com 2,93%; e o frango resfriado inteiro (kg), com a alta mais significativa, de 5,41%; o café em pó em papel laminado (pacotes de 500 gramas), com 1,23%; e o biscoito maisena (pacote de 200 gramas), com 2,27%; foram outros produtos que também pressionaram. Entre as quedas de preços de maior destaque, a Fundação Procon-SP citou as verificadas na cebola (kg), com -10,58%; absorvente aderente (pacote com dez unidades), -4,76%; lingüiça fresca (kg), com recuo de 4,42%; batata (kg), com -3,81%; e papel higiênico fino branco (pacote com quatro unidades), com -3,31%. A variação da cesta acumulada em agosto é de 0,86% (base 31/7/2006). Nos últimos 12 meses (base 10/8/2005), a cesta acumula baixa de 4,50%.