Preço da cesta básica aumentou 2,64% no mês de abril No mês de abril de 2003, o valor da cesta Básica do paulistano teve um aumento de 2,64%. Segundo a pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese), o preço médio da cesta básica, que no dia 31 de março era R$ 209,68, passou para R$ 215,21 no dia 30 de abril. De acordo com o levantamento do Procon-SP, por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação teve alta de 2,96%, limpeza, alta de 0,81% e higiene pessoal, alta de 1,80%. A variação da cesta básica do paulistano no ano é de 3,27% e nos últimos 12 meses, de 39,48%. No mês passado, dos 31 produtos pesquisados pelo Procon-SP, 21 apresentaram altas, 9 diminuíram de preço e 1 permaneceu com o preço estável. Neste período, os produtos que mais subiram foram: o pacote de cinco quilos do arroz tipo 2 (15,97%), o quilo do queijo mussarela fatiado (7,84%), o quilo do alho (7,58%), a embalagem de 500 ml do detergente líquido (7,27%) e a unidade do sabão em barra (7,14%). As maiores quedas foram: do pote de 250 gramas da margarina (- 7,23%), o quilo da salsicha avulsa (- 4,62%), o litro da água sanitária cândida (- 3,25%), a lata de 900 ml do óleo de Soja (- 2,58%) e o quilo do sabão em pó (- 2,51%).