Preço da cesta básica bate novo recorde de alta O custo da cesta básica pesquisado pelo Procon-SP - órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual - registrou pelo terceiro dia seguido o maior valor desde a implantação do Plano Real - julho de 1994. O preço médio apurado passou de R$ 143,67 na sexta-feira, dia 6, para R$ 145,33, hoje, o que significa uma alta de 1,16%. Todos os grupos de produtos pesquisados apresentaram alta. Os produtos que mais subiram foram os de limpeza (2,34%) seguidos pelos produtos de higiene pessoal (1,36%) e alimentação (0,96%). As maiores altas nesta segunda-feira foram encontradas nos preços do Sabonete Lux (8,11%); Café Do Ponto (3,60%) e lingüiça fresca (3,48%). O custo mínimo apurado para a cesta em 70 supermercados foi de R$ 100,92 e o máximo, R$ 203,58, revelando diferença de 102%. Com esta alta, a variação acumulada no mês é de 2,09% e no ano, 2,76%. Desde o início do Plano Real, a valorização atinge 36,59%.