Preço da cesta básica cai 0,14% em São Paulo A cesta básica do paulistano apresentou queda de 0,14% na primeira semana do mês de fevereiro de 2001, segundo a pesquisa diária realizada pela Fundação Procon-SP, órgão da Secretaria da Justiça do Estado de São Paulo, em convênio com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 1 de fevereiro era de R$ 137,73, passou para R$ 137,54 em no último dia 8. A variação acumulada do mês de fevereiro, ficou em queda de 0,21% (base 31/01/2001), e nos últimos 30 dias, em queda 2,17% (base 08/01/2001). No ano, a cesta caiu 2,75% (base 29/12/2000), e nos últimos 12 meses, 3,39% (base 08/02/2000). Os produtos que pressionaram a queda do preço da cesta no período foram a carne de primeira, o frango resfriado, o açúcar, o biscoito maizena e o sabonete. Esta é a terceira semana consecutiva de queda na cesta básica do paulistano.