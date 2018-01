Preço da cesta básica cai 0,53% na semana em SP O preço da cesta básica na cidade de São Paulo registrou queda de 0,53% na terceira semana de fevereiro, de acordo com dados da Fundação Procon-SP. O preço médio, que no dia 13 era de R$ 207,71, passou para R$ 206,60 ontem. A retração foi toda causada pelo grupo Alimentação, que mostrou queda de 1,00%. Os grupos Limpeza e Higiene Pessoal registraram altas de 2,53% e de 0,36%, respectivamente. No período, os produtos que mais subiram foram: salsicha avulsa (kg): 6,71%, sabão em pó (pac. 1 kg): 4,25%, desodorante spray (emb. 90-100 ml): 4,05%, creme dental (tubo 90g): 3,60%, lingüiça fresca (kg): 3,19%. As maiores quedas foram: batata (kg): - 8,90%, queijo muzzarela fatiado (kg): -7,22%, sabonete (unid. 90-100 g): -4,88%, feijão carioquinha (pac. 1kg): -3,94%, alho (kg): -3,68%.