Preço da cesta básica cai 0,76% em maio, em SP O preço da cesta básica pesquisada pelo Procon/SP, em parceria com o Dieese, registrou queda de 0,76% em maio, interrompendo o ritmo de alta registrado desde o final do ano passado. O preço médio, que no dia 30 de abril era R$ 215,21, passou para R$ 213,57 em 30 de maio. O grupo Alimentação caiu 1,38%; Limpeza recuou 0,33%, e Higiene Pessoal baixou 3,48%. A variação acumulada pela cesta no ano é de 2,48% e, nos últimos 12 meses, de 37,89%. Em abril, a cesta tinha subido 2,64%. Em maio, os produtos que mais subiram foram: arroz tipo 2 (pac. 5 kg): 13,77%; salsicha avulsa (kg): 13,23%; papel higiênico fino branco (pac.4 unid.): 9,26%; queijo muzzarela fatiado (kg): 8,99%; farinha de mandioca torrada (pac. 500 g): 6,59%. As maiores quedas foram: frango refriado inteiro (kg): - 9,25%; cebola (kg): - 8,97%; óleo de soja (900 ml): - 8,81%; biscoito maizena (pac. 200): - 8,26%; carne de segunda s/ osso: - 7,30%.