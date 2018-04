Preço da cesta básica cai 0,76% em SP A cesta básica do paulistano apresentou uma queda de 0,76%, na terceira semana do mês de janeiro de 2002. Os dados são da pesquisa diária da Fundação Procon-SP, órgão de defesa do consumidor ligado ao governo estadual, em conjunto com o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos (Dieese). O preço médio, que no dia 17 de janeiro era R$ 157,03, passou para R$ 155,84 no dia 24 de janeiro. Durante a semana de 18 de janeiro a 24 de janeiro, os produtos que os preços mais subiram foram: o quilo do feijão Carioquinha (6,02%), o quilo da batata (4,65%), o quilo da salsicha avulsa (4,50%), o quilo do queijo mussarela fatiado (2,18%) e o desodorante Spray, embalagem de. 90-100ml (1,67%). As maiores quedas foram: o quilo da lingüiça fresca (-4,83%), a dúzia de ovos brancos (-3,97%), o sabão em barra (-3,45%), o pote de 250 gramas de margarina (-3,33%) e o sabonete (-2,86%).